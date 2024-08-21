Российская нефтяная компания «Оил Ресурс»
Группа компаний «Оил Ресурс» осуществляет комплекс работ по следующим направлениям:Все направления
Мы выпускаем востребованные продукты для общества и используем передовые технологии для создания новых возможностей, инвестируем в социальную инфраструктуру, улучшая качество жизни людей.
лет на нефтегазовом рынке
надёжных партнёра среди
российских НПЗ
тыс. тонн поставленной
продукции в 2023 году
Группа компаний «Кириллица» («Ойл Ресурс Групп», «Землица») опубликовала итоги деятельности за I полугодие 2024 года по МСФО.
Привлеченные денежные средства направлены на масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.
Группа компаний «Кириллица» («Ойл Ресурс Групп», «Землица») объявила предварительные финансовые результаты за I квартал 2024 года.
Контракт с «Роснефтью», ребрендинг компании и собственный автопарк — об итогах 2023 года компании «Оил Ресурс»