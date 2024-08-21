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Мы создаём
устойчивое будущее

Российская нефтяная компания «Оил Ресурс»

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Основные направления

Группа компаний «Оил Ресурс» осуществляет комплекс работ по следующим направлениям:

Все направления

Трейдинг

Мы осуществляем сбыт сырья и готовой продукции внутри страны и на мировые рынки.

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Логистика

Мы обеспечиваем эффективную логистику продуктов, которые востребованы обществом, интегрируя инновационные технологии и плодотворное сотрудничество с партнёрами.

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Крупнейший производитель
и поставщик нефтепродуктов

Мы выпускаем востребованные продукты для общества и используем передовые технологии для создания новых возможностей, инвестируем в социальную инфраструктуру, улучшая качество жизни людей.

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10

лет на нефтегазовом рынке

42

надёжных партнёра среди
российских НПЗ

340

тыс. тонн поставленной
продукции в 2023 году

«Оил Ресурс» сегодня

Пресс-центр
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Компания
Трехкратный рост выручки за I полугодие 2024 года и долгосрочные партнерства

Группа компаний «Кириллица» («Ойл Ресурс Групп», «Землица») опубликовала итоги деятельности за I полугодие 2024 года по МСФО.

21 августа 2024
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Облигации
«Ойл Ресурс» успешно разместил дебютный выпуск облигаций на 1 млрд руб.

Привлеченные денежные средства направлены на масштабирование торговой деятельности в сегменте нефтепродуктов и углеводородного сырья.

17 мая 2024
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Компания
Выручка группы «Оил Ресурс» за I квартал выросла в 2,6 раз

Группа компаний «Кириллица» («Ойл Ресурс Групп», «Землица») объявила предварительные финансовые результаты за I квартал 2024 года.

2 апреля 2024
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Компания
Контракт с «Роснефтью» и ребрендинг компании — итоги 2023 года «Оил Ресурс»

Контракт с «Роснефтью», ребрендинг компании и собственный автопарк — об итогах 2023 года компании «Оил Ресурс»

14 февраля 2024
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Компания
Семён Гарагуль рассказал о достижениях «Оил Ресурс» в интервью Финам

Основатель «Оил Ресурс» Семён Гарагуль раскрыл ключевые аспекты успеха компании и перспективы развития нефтетрейдинга в интервью для канала «Капитал роста» компании Финам.

29 декабря 2023
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